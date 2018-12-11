Экс-глава полиции Ярославского вокзала Москвы приговорен к 9 годам колонии за взятку

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бывший начальник Линейного управления МВД РФ на станции Москва-Ярославская осужден за взятки на девять лет колонии строгого режима, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Мещанский районный суд столицы признал бывшего руководителя линейного управления МВД РФ на станции Москва-Ярославская виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285, частью 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что "подсудимый в период с января по апрель 2014 года оказывал общее покровительство лицам, которые незаконно осуществляли пассажирские перевозки в районе Ярославского вокзала Москвы". "Для этого он своим подчиненным сотрудникам дал указания не принимать мер по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков и получил за эти действия материальные ценности на общую сумму 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальник полиции на протяжении 4 лет ежемесячно получал взятки, которые варьировались от 2 тыс. до 150 тыс. рублей и зачислялись на его банковскую карту и карту его супруги.

"В результате он незаконно получил денежные средства в сумме 1 млн 800 тыс. рублей", - отметили в ММТП.

Суд признал экс-полицейского виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы без штрафа с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, в том числе в правоохранительных органах на срок 5 лет.