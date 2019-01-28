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Москва

Бывший замначальника полиции Домодедова осужден на семь лет за взятки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Домодедовский городской суд Московской области приговорил бывшего заместителя начальника местного УВД Александра Струкова к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п.п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в Генпрокуратуре России в понедельник.

В суде установлено, что Струков входил в состав преступной группы, созданной теперь уже бывшим начальником УВД г.Домодедово Бориса Жукова.

"Целью данной группы являлись товары народного потребления (обувь, одежда и т.д.), перевозимые грузовым транспортом. При получении информации о продвижении груза без необходимых документов соучастники организовывали досмотр автомашин и изъятие в административном порядке перевозимого товара", - говорится в сообщении.

Впоследствии владельцам груза предлагалось выкупить его и, в случае согласия, административное производство прекращалось.

По этой схеме в 2012 году за вознаграждение в $50 тыс. был произведен возврат товара одной коммерческой организации.

При попытке задержания Струков оказал сопротивление и наехал на своем автомобиле на оперативного сотрудника.

Ранее организатор и иные участники преступной группы были осуждены Домодедовским городским судом к различным срокам лишения свободы, добавили в надзорном ведомстве.

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Теги: Домодедово, Александр Струков

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