Семь человек арестованы в Москве за финансирование ИГ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в четверг санкционировал арест семерых обвиняемых в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

"По ходатайству следователя в отношении Саадаева, Байсаровой, Мусаева, Саидовой,Байсарова и Рамазанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января. В отношении обвиняемой Бабан избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 января", - сказала она.

Всем им предъявлено обвинение по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей или пожизненное лишение свободы.

По данным ЦОС ФСБ России за период с 2016 года указанными лицами было переведено более 38 млн рублей.

Накануне ФСБ сообщила о раскрытии группировки, под видом благотворительности финансировавшей боевиков запрещенных в РФ организаций ИГ и "Джабхат ан-Нусра". Члены группы размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в соцсетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи "подвергались целенаправленной идеологической обработке".

"Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые "благотворительные фонды" "Мухаджирун" и "Сальсабиль" получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства", - сообщили в ЦОС ФСБ.