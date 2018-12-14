Скульптуры рыб вернули на фасад павильона "Биология" на ВДНХ спустя 50 лет

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Реставраторы воссоздали скульптуры полутораметровых рыб, которые размещались на фасаде павильона "Биология" на ВДНХ до 1970-х годов, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

Как отмечается, обновленные монументы были воссозданы по сохранившимся в архивах фотографиям и выполнены из современных прочных композитных материалов. Специалисты также воссоздали скульптуру в виде снопа сена высотой 2,5 метра на главном фасаде павильона и выложили утраченный ранее "ковер" из метлахской плитки перед главным входом в здание.

В ближайшее время реставраторы приступят к обновлению интерьеров павильона. Планируется, что здание будет открыто для посетителей в 2019 году.

Масштабная реставрация на ВДНХ ведется уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы там планируется закончить в 2019 году.

После реставрации на ВДНХ уже открылись многие знаковые объекты. В частности, завершена реставрация арки главного входа, восстановлена историческая часть павильона "Казахстан" (ранее павильон №11 "Металлургия"), открыты обновленный павильон №34 "Космос" и фонтан "Золотой колос". Кроме того, завершена реставрация четырех скульптурных композиций "Рабочий и Колхозница" и золотой звезды на шпиле павильона №1 "Центральный".