Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Антициклон задержится над центром Европейской России, что обеспечит жителям Москвы и Подмосковья морозную, безветренную и малооблачную погоду, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшую неделю совершенно однородный режим погоды: малооблачно, солнечно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3-5 градусов. Настоящая зима", - сказал он агентству в воскресенье.

Ночные температуры в Москве составят минус 14-17 градусов, в Подмосковье до -20, а в пониженных участках рельефа до -22. Днем максимальные температуры в столице составят минус 10-11 градусов. Такой температурный режим установился минимум до конца рабочей недели, пояснил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что москвичам стоит помнить, что в 8-9 часов утра температуры будут ближе к ночным, чем к дневным значениям: в районе 13-15 градусов, а в Подмосковье эти значения могут быть еще ниже. "Это нужно иметь ввиду, особенно собирая детей в школу и самим одеваясь на работу", - отметил он.

Небольшой снег возможен лишь к концу недели, сильных ветров также пока не ожидается.