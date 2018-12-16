Метеорологи предупредили о резком похолодании в Сибири

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России прогнозирует резкое похолодание в регионах Западной и Средней Сибири в среду, температура за сутки упадет на 15-18 градусов, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

"На юге Западной Сибири и Средней Сибири - это, в частности, Новосибирская, Томская, Кемеровская области и густонаселенные районы юга Красноярского края - ожидаются значительные изменения. Со среды по пятницу температуры понизятся на 15-18 градусов. Если сейчас там около -8, то будет до -30, а в ряде районов до -35", - сказал он.

Вильфанд подчеркнул, что резкое похолодание связано с перемещением области высокого давления, такие изменения температурного режима требуют тщательной подготовки систем энергообеспечения регионов. "Информация оперативно передана в штаб энергобезопасности страны", - заявил метеоролог.

Ранее синоптик сообщил агентству, что антициклон задержится над центром Европейской России, что обеспечит жителям Москвы и Подмосковья морозную, безветренную и малооблачную погоду.