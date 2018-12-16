МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На Москву в ближайшие часы опустится туман, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 17 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м, изморозь", - отметили в МЧС.

На дорогах будет гололедица, предупредили в ведомстве.

Там напомнили, что водителям надо снижать скорость во время вождения, увеличивать дистанцию от других машин и избегать различных маневров. Пешеходам же рекомендуется быть более внимательными и осторожными, необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.