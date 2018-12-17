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Москва

Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с начала зимы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха в московском регионе в ночь на понедельник опустилась до минимума с начала зимнего сезона и к 6:00 на базовой городской метеостанции на ВДНХ достигла 15,8 градусов мороза, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Предыдущий температурный минимум нынешней зимой был зафиксирован 1 декабря, когда подморозило до минус 15,1 градуса", - уточнил собеседник агентства.

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По его словам, в ряде районов Подмосковья минувшей ночью показания термометров опустились ниже 20-градусной отметки. Так, в Черустях температура составила 22,5 градуса мороза, в Клину - минус 21,3 градуса, в Новом Иеруслаиме - 21,8 градуса мороза.

Как ожидается, в понедельник днем при солнечной погоде температура воздуха в Москве не поднимется выше 10-12 градусов мороза, по области - минус 10-15 градусов.

По предварительным прогнозам, морозная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы будет держаться всю текущую неделю: 18 и 19 декабря по ночам ожидается до 15-17 градусов мороза, днем не выше минус 10-12. В последующие дни недели морозы ослабнут на 2-3 градуса.

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