Москва

Восстановлено электроснабжение на казанском направлении МЖД

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Энергообеспечение на участке Москва-Люберцы казанского направления Московской железной дороги восстановлено, сообщает во вторник пресс-служба МЖД.

"В настоящее время на участке энергообеспечение работает в штатном режиме. Диспетчеры индивидуально работают с каждым задержанным поездом, чтобы сократить опоздание и ввести в график", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что причина, из-за которой кратковременно пропадало напряжение, выясняется.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается в связи с отключением электричества. О неполадках пассажиров информировали по громкой связи на железнодорожной станции "Электрозаводская" казанского направления.

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Теги: Москва, Казанский вокзал

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