На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается в связи с отключением электричества во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".

Отправление поездов с Казанского вокзала будет происходить с опозданием в связи с отсутствием электричества на вокзале, сообщили по громкой связи на железнодорожной станции "Электрозаводская" Казанского направления.

Электропоезда, следующие направлением на Казанский вокзал, также не смогли продолжить свое движение.

Пассажирам предоставили возможность высадиться на ближайших платформах.