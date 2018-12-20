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Москва

В аэропортах Москвы начались задержки рейсов из-за усилившегося снегопада

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве усиливается снегопад, в аэропортах задержаны три десятка рейсов.

"Наземные службы в аэропортах работают в усиленном режиме. Расчищаются взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. Это может провоцировать задержки до получаса", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Тем не менее, длительных задержек продолжительностью свыше двух часов нет, ни один самолет не "ушел" на запасные аэродромы.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 28 рейсов, 11 отменены.

Задержки рейсов равномерно распределены по аэропортам. Так в "Шереметьево" задержаны 10 рейсов. Еще по 9 в "Домодедово" и "Внуково", там же отменены 9 и 2 рейса соответственно.

Ранее в метеобюро города сообщили "Интерфаксу", что к утру 19 декабря высота сугробов в Москве достигла четверти метра. Снег шел всю ночь и утро и днем в четверг даже немного усилился.

Загруженность дорог в Москве из-за снегопада уже достигла 8 баллов, сообщает портал "Яндекс. Пробки", а к 19:00 заторы на дорогах в Москве достигнут 9 баллов.

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