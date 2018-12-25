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Москва

Усиливающийся снегопад повлиял на работу московских аэропортов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве усиливается снегопад, в аэропортах задержаны почти полсотни рейсов, больше десятка отменены.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, снегопад не вызвал длительных задержек или уходов самолетов на запасные аэродромы.

"Тем не менее расчистка аэродромов и обработка всех самолетов перед вылетом провоцирует незначительные задержки до получаса", - сказал собеседник агентства.

На аэродромы в московских аэропортах в сильный снегопад выведена вся имеющаяся техника. "Наземные службы работают в усиленном режиме", - сказал он.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписания", в аэропортах Москвы задержаны 46 рейсов. Больше всего - 18 рейсов задержаны в "Шереметьево", еще 15 задержаны и 12 отменены в "Домодедово", также 13 рейсов задержаны и один отменен во "Внуково".

Сильный снегопад не вызвал заторов и роста аварийности на дорогах Подмосковья.

"Спасатели готовы оказать помощь водителям в полном объеме, однако пока ситуация остается штатной. Никаких заторов или роста аварийности не отмечается", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧФ РФ.

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Теги: Шереметьево, Внуково, Домодедово

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