Зарплата школьного учителя в Москве за год выросла более чем на 25%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Зарплата школьного учителя в столице превысила 100 тысяч рублей в 2018 году, заявил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

"Мы все реже сталкиваемся с какими-либо жалобами по поводу низких зарплат. Так, за 11 месяцев 2018 года средняя месячная зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысяч рублей", - сказал Калина на пресс- конференции в четверг.

По его словам, в 2016 году средняя зарплата составляла 77,6 тысяч рублей, а в 2017 году - 85,9 тысяч рублей.

Как сказал Калина, зарплаты учителей и финансирование столичных школ равномерны по всему городу.

"У нас были жалобы жителей районов на отсутствие в их районах более или менее сильных школ, они имели в виду неравенство по качеству образования. Мы стали анализировать и поняли, что причина этого неравенства по качеству, в первую очередь, - это неравенство финансирования", - сказал он.

"Неравенство оплаты труда влияло на качество работы педагогов, а это порождало неравенство качества образования детей. С этой проблемой московская система образования практически распрощалась", - подчеркнул глава департамента.

Калина сообщил, что в настоящее время количество "высокобальников по ЕГЭ равномерно распределено по районам и даже по каждой школе".