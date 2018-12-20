Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ миреДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияВ РоссииГосдума отказалась от новогоднего корпоратива
Москва

Зарплата школьного учителя в Москве за год выросла более чем на 25%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Зарплата школьного учителя в столице превысила 100 тысяч рублей в 2018 году, заявил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

"Мы все реже сталкиваемся с какими-либо жалобами по поводу низких зарплат. Так, за 11 месяцев 2018 года средняя месячная зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысяч рублей", - сказал Калина на пресс- конференции в четверг.

По его словам, в 2016 году средняя зарплата составляла 77,6 тысяч рублей, а в 2017 году - 85,9 тысяч рублей.

Как сказал Калина, зарплаты учителей и финансирование столичных школ равномерны по всему городу.

"У нас были жалобы жителей районов на отсутствие в их районах более или менее сильных школ, они имели в виду неравенство по качеству образования. Мы стали анализировать и поняли, что причина этого неравенства по качеству, в первую очередь, - это неравенство финансирования", - сказал он.

"Неравенство оплаты труда влияло на качество работы педагогов, а это порождало неравенство качества образования детей. С этой проблемой московская система образования практически распрощалась", - подчеркнул глава департамента.

Калина сообщил, что в настоящее время количество "высокобальников по ЕГЭ равномерно распределено по районам и даже по каждой школе".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
В Москве открылась станция метро "Беломорская"В Москве открылась станция метро "Беломорская"
260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного районаПодробнее
 В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки
Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянкиПодробнее
 В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыездеПодробнее
 В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружиеПодробнее
В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"
В собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительствоПодробнее
 Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомКровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском
Под завалами может находиться до восьми человекПодробнее
 Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов
С 15 декабря парковка на части улиц в центре столицы подорожала до 380 рублей в час и стала платной по воскресеньямПодробнее
 Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю
По прогнозам синоптиков, температуры ночью в столице составят до минус 17 градусов, днем - до минус 11 градусовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ миреДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияВ РоссииГосдума отказалась от новогоднего корпоративаВ РоссииМнения россиян о правильности курса развития страны разделилисьМоскваВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ РоссииОбвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 лет

Российский истребитель потерял топливные баки в окрестностях Ейска

Ковтун выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Госдума отказалась от новогоднего корпоратива

Госдума отказалась от новогоднего корпоративаДепутаты разъехались по регионам Подробнее

Зарплата школьного учителя в Москве за год выросла более чем на 25%

Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Пономарева из-под ареста на похороны Алексеевой

Полковника самарской полиции арестовали за получение 2,5 млн рублей взятки

Российский суд оставил под стражей еще троих украинских моряков

Существенную часть долга по зарплате на хлебозаводе "Черкизово" выплатят в четверг

Лидер ХАМАС посетит Москву по приглашению МИД РФ

Международные резервы РФ с 7 по 14 декабря выросли на $1,3 млрд

Большая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекст

Большая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстКраткие цитаты из ответов президента Подробнее

Путин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос

Путин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопросОстался в силе рекорд 2008 года, когда президент общался с журналистами 4 часа 40 минут Подробнее

В аэропортах Москвы начались задержки рейсов из-за усилившегося снегопада

Участник тюменской банды киллеров из ФСБ получил 24 года колонии

Президент рассказал об усилении обороны Крыма

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');