Мэр Москвы отчитался о средней зарплате учителей выше 115 000 рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В результате реорганизации системы школьного образования в Москве значительно выросла зарплата учителей, и сейчас средняя зарплата превышает 115 000 рублей в месяц, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что это в три раза выше уровня 2010 года.

Собянин напомнил, что реорганизация школ вызвала "огромную дискуссию".

Он также рассказал, что в 2019 году больше 40% столичных выпускников написали ЕГЭ на 220 баллов и выше, в 2010 году таких выпускников было лишь 15%. Московские школьники чаще стали побеждать на российских и международных олимпиадах, отметил он. По последним данным PISA, школьники из Москвы - вторые в мире по читательской грамотности и пятые - по математической.

По словам Собянина, в город съезжаются лучшие выпускники из почти всех регионов, и москвичам становится все труднее конкурировать с ними при поступлении в вузы. В связи с этим мэр пообещал развивать и дальше систему образования в городе.