Поиск

Мэр Москвы отчитался о средней зарплате учителей выше 115 000 рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В результате реорганизации системы школьного образования в Москве значительно выросла зарплата учителей, и сейчас средняя зарплата превышает 115 000 рублей в месяц, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что это в три раза выше уровня 2010 года.

Собянин напомнил, что реорганизация школ вызвала "огромную дискуссию".

Он также рассказал, что в 2019 году больше 40% столичных выпускников написали ЕГЭ на 220 баллов и выше, в 2010 году таких выпускников было лишь 15%. Московские школьники чаще стали побеждать на российских и международных олимпиадах, отметил он. По последним данным PISA, школьники из Москвы - вторые в мире по читательской грамотности и пятые - по математической.

По словам Собянина, в город съезжаются лучшие выпускники из почти всех регионов, и москвичам становится все труднее конкурировать с ними при поступлении в вузы. В связи с этим мэр пообещал развивать и дальше систему образования в городе.

Москва Сергей Собянин Мосгордума

Новости по теме

Новости

Собянин назвал благоустройство одной из самых доходных статей бюджета

Итоги года: 2019

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с начала 2020 года

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"
Итоги года: 2019

Пенсионный рынок медленно отходит от "заморозки"

Пенсионный рынок медленно отходит от "заморозки"

Песков не в курсе обысков у Гуцериева

В Федерации профсоюзов назвали число россиян с "серыми" доходами

Верховный суд Швейцарии не стал отменять компенсации "Укрнафте" за активы в Крыму

АСВ потребовало 141,4 млрд руб. с владельца и экс-руководства Татфондбанка

Рынок акций РФ открылся ростом акций ТМК на 16% на корпоративных новостях

Рынок акций РФ открылся ростом акций ТМК на 16% на корпоративных новостях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');