Московский зоопарк закупил к Новому году 365 куколок тропических бабочек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке появится 365 тропических бабочек с Филиппин и Коста-Рики, посмотреть на них можно буде в первые две недели января, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

"Специально к новогодним праздникам мы закупили 365 куколок бабочек - по числу дней в наступающем году. Совсем скоро они начнут вылупляться. Наши энтомологи создали для них максимально комфортные условия", - заявил генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся на сайте.

Полюбоваться на экзотических бабочек тропических лесов Юго-Восточной Азии и Латинской Америки гости зоопарка смогут в течение всех праздников в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории зоопарка.

В экспозиции будет представлено восемь различных видов бабочек. Это парусник лови, парусник палинур, парусник полит, парусник руманзовия и сильвия с Филиппин, а также совиные бабочки и морфо из Коста-Рики.

"У наших гостей есть уникальная возможность увидеть удивительные мгновения, когда бабочки выходят из куколок и расправляют свои крылья перед первым полетом. Средняя продолжительность жизни тропических бабочек составляет всего лишь две-три недели. Поэтому понаблюдать за насекомыми можно будет только до середины января", - добавила Акулова.