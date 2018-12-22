Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все работы будут завершены к декабрю следующего года. При нормативе полтора года мы завершим его раньше. Работы ведутся по сжатому графику, круглосуточно", - сказал он.

Бирюков уточнил, что в настоящее время ведется замена мостовых пролетов. "Три нитки есть, четыре еще впереди. Работы ведутся двумя этапами. На первом четыре полосы закрыты, по другим четырем идет движение и в одном, и в другом направлении. Вторая часть работ начнется в мае", - добавил чиновник.

По его словам, балки для моста производит Воронежский машиностроительный завод. "Сегодня уже половина металлоконструкций заводом изготовлена, 25% уже смонтировано", - отметил Бирюков.

По его словам, судоходное движение по Москве-реке на время ремонта моста не останавливается. "Только берем для себя "окно" примерно с середины января и до середины апреля, чтобы среднюю часть моста, судоходную, реставрировать, отремонтировать, привести в порядок", - сказал заммэра.

Он заявил, что в работах используется новейшая техника, включая роботизированную.

"Задача такова, чтобы этот памятник нашего культурного, исторического наследия сохранить в том виде, в котором он был, - добавил Бирюков. - Нет никаких сомнений, что с этой задачей строители справятся".