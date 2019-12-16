Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта

Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве после капитального ремонта открыт Большой Москворецкий мост.

В столице реализуется масштабная программа по восстановлению и капитальному ремонту инженерно-коммунальных объектов, в том числе мостовых сооружений. За последние годы были капитально отремонтированы 11 мостов. В 2018 году дошла очередь и до Большого Москворецкого моста.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что специалистам предстояли сложнейшие работы: фактически нужно было частично разобрать мост и собрать его заново.

"Были проведены тщательные проектные изыскательские работы. Была поставлена задача в кратчайшие сроки, учитывая значимость моста, провести реконструкцию, с учётом того, что мост ещё и памятник культуры. И с этой задачей они справились на "отлично", почти в два раза быстрее нормативных сроков", - отметил Собянин.

Согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт Большого Москворецкого моста потребуется не ранее, чем через 25 лет. Общий срок службы сооружения увеличился еще на 100 лет.

Большой Москворецкий мост через Москву-реку был построен в 1937 году по проекту архитекторов Алексея Щусева и Патвакана Сардаряна (институт "Гормостпроект") и соединил Васильевский спуск и улицу Варварку (в те годы - улицу Разина) с Большой Ордынкой. В 2007 году он был признан объектом культурного наследия. За 80 лет своей истории Большой Москворецкий мост стал неотъемлемой частью исторического облика столицы.

Проект капитального ремонта Большого Москворецкого моста был разработан в 2016 году по решению Собянина. Ремонтные работы выполнялись в два этапа. Пока одна половина моста была закрыта на ремонт, другая оставалась открытой для движения пешеходов и транспорта, включая автобусы. Во время работ на мосту сохранялись две полосы движения в каждом направлении.