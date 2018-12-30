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Около 85 кг "синтетики" на 3,4 млрд руб. изъято в Свердловской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в ходе спецоперации в Свердловской области изъяли 85 кг наркотических средств, говорится в сообщении руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерия Горелых.

"Пресечен крупнейший за последние годы канал поставки запрещенных веществ синтетического происхождения", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, конфискованных средств хватило бы на 1,5 млн доз. Изъятые наркотики на черном рынке оцениваются в 3,4 млрд рублей. Товар планировалось реализовать на территории Урала и Сибири.

Подозреваемый перевозил наркотики из Москвы, пользуясь услугами автотранспортных компаний. Полицейские обнаружили 70 кг наркотиков на складе, еще 15 кг находилось в тайнике в лесу.

Предполагаемый наркодилер арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере)

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Теги: Свердловская область

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