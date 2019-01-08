В праздничных гуляньях в Москве приняли участие 10,6 млн человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Новогодние гулянья с 31 декабря по 7 января в Москве посетили 10,6 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля #ПутешествиевРождество, в парках, на #ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной", - написал Собянин на своей странице в твиттере во вторник.
Время подводить итоги праздников. С 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 млн человек. Больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля #ПутешествиевРождество, в парках, на #ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной pic.twitter.com/6B8wkIyaq3— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 января 2019 г.