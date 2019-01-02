Более 40 тысяч человек встретили Новый год в московском метро

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Под бой курантов в новогоднюю ночь в Московском метрополитене находилось более 40 тыс. пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в среду.

"Полночь в метро встретили более 40 тысяч человек. Всего в новогоднюю ночь метрополитен и Московское центральное кольцо перевезли более 570 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем годом ранее", - сказал собеседник агентства.

В целом, по его словам, за 31 декабря и новогоднюю ночь метрополитен и МЦК перевезли почти 4 млн пассажиров. Метрополитен уже третий год подряд работал всю новогоднюю ночь без перерыва.

В пресс-службе отметили, что в новогоднюю ночь самыми популярными у пассажиров стали центральные станции "Охотный ряд", "Пушкинская", "Площадь революции", "ВДНХ" и "Лубянка".