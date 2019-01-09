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Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На фоне умеренных морозов в Москве в среду ожидаются колебания атмосферного давления.

"Со стороны Казахстана усилится влияние антициклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 752 мм рт ст., что выше нормальных значений", - говорится в сообщении на сайте "Метеоновостей".

При облачной погоде местами ожидается небольшой снег.

Минимальная температура воздуха в Москве до -11 градусов, по области до -14 градусов. Относительная влажность воздуха около 80%, отметили в сообщении.

В настоящий момент давление в Москве составляет около 746 мм рт. ст.

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