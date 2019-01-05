В России

Экс-министр финансов Подмосковья отверг обвинения в свой адрес

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Минфина Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей, не признал свою вину.

"Нет, не признаю", - сказал он следователю в ответ на соответствующий вопрос.

Видео допроса распространил в субботу Следственный комитет (СК).

Накануне официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что доставленному из Франции в Россию Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин на своей странице "ВКонтакте" назвал торжеством справедливости экстрадицию Кузнецова и пообещал разбирательство по его делу "по полной программе".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: СКР, Подмосковье, Алексей Кузнецов

Новости по теме

В России
Медведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в МагнитогорскеМедведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в Магнитогорске
По его словам, на эти цели из резервного фонда правительства выделят 65 млн рублейПодробнее
 В России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военныхВ России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военных
По данным источника "Интерфакса", он должен сменить основной пистолет российской армии этого калибра - МакароваПодробнее
 У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады
Ранее сообщалось, что он оказался гражданином не только США, но и ВеликобританииПодробнее
 Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске
Как отметили в СКР, продолжается отработка всех версий взрыва в многоэтажкеПодробнее
Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение
Как рассказали в СКР, это мошенничество и отмывание преступных доходов на 14 млрд рублейПодробнее
 Задержанный в России американец оказался подданным ВеликобританииЗадержанный в России американец оказался подданным Великобритании
По данным британских СМИ, у обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана, двойное гражданствоПодробнее
 Опознаны все погибшие при обрушении дома в МагнитогорскеОпознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске
В результате взрыва бытового газа в многоэтажке, по последним данным, погибли 39 человекПодробнее
 Адвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректнойАдвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректной
По словам защитника гражданина США, задержанного за шпионаж, его обеспечили переводчиком, пообещали помочь с вещамиПодробнее
 Под завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибшийПод завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибший
Предстоит выяснить судьбу еще двоих жильцов разрушенного подъездаПодробнее
 Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов
В 2010 году он был обвинен в мошенничестве и легализации имущества на 11 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в МагнитогорскеВ миреСША вновь потребовали от Анкары отказаться от российских систем С-400В миреМИД России сообщил об аресте россиянина в СШАВ миреПираты захватили российских моряков в Гвинейском заливеКультураУмер народный артист России Иван БортникВ РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады

В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка

Экс-министр финансов Подмосковья отверг обвинения в свой адрес

Медведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в Магнитогорске

Медведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в МагнитогорскеПо его словам, на эти цели из резервного фонда правительства выделят 65 млн рублей Подробнее

Тайны генома и космоса

Тайны генома и космосаНаучные достижения 2018 года Подробнее

Исполняющим обязанности гендиректора "Анжи" стал Агарагимов

"Желтые жилеты" снова вышли на акции протеста во Франции

"Желтые жилеты" снова вышли на акции протеста во ФранцииОднако, как отметили СМИ, число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с прошлым годом Подробнее

"Спартак" расторг контракт с полузащитником Самедовым

Новая церковь Украины не сможет учреждать приходы за пределами страны

Петр Порошенко вручил патриарху Варфоломею орден

Самолет Кишинев - Москва вернулся в Молдавию из-за неполадок

На подмосковной базе отдыха отравились несколько человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');