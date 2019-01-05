Экс-министр финансов Подмосковья отверг обвинения в свой адрес

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Минфина Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей, не признал свою вину.

"Нет, не признаю", - сказал он следователю в ответ на соответствующий вопрос.

Видео допроса распространил в субботу Следственный комитет (СК).

Накануне официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что доставленному из Франции в Россию Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин на своей странице "ВКонтакте" назвал торжеством справедливости экстрадицию Кузнецова и пообещал разбирательство по его делу "по полной программе".