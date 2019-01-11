Павелецкий вокзал в Москве эвакуировали после звонка об угрозе взрыва

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Порядка 500 человек эвакуированы из здания Павелецкого вокзала в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Поступил анонимный звонок о минировании Павелецкого вокзала. Из здания эвакуировано около 500 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. Помещения вокзала обследуют кинологи.

Позже стало известно, что полиция установила личность человека, "заминировавшего" Павелецкий вокзал в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Установлен гражданин, возможно, причастный к звонку об угрозе взрыва Павелецкого вокзала", - говорится в сообщении.