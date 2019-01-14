Более 500 человек эвакуированы из ТЦ "Охотный ряд" после звонка о минировании

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В торговом центре "Охотный ряд" в столице проведена эвакуация после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Поступил звонок о минировании ТЦ "Охотный ряд". Из помещений эвакуировано свыше 500 человек. Здание будет проверено кинологами", - сказал он.

По его словам, в правоохранительные органы также поступил звонок о минировании аэропорта "Внуково". "Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково". На месте работают экстренные службы, помещения проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства.

В конце ноября 2018 года сообщалось об анонимных звонках об угрозе взрыва в 14 торговых центрах, все они оказались ложными.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в РФ в сентябре 2017 года. В общей сложности было "заминировано" около 3,5 тысяч зданий в 180 городах РФ. Угроза взрыва ни разу не была подтверждена.