Синоптики сообщили о температуре выше нормы в Москве и пообещали тепло на Крещение

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Погода в Московском регионе в ближайшие несколько дней будет выше нормы на 3-5 градусов, ожидаются ветер, снег и гололед, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели центр европейской территории России находится в центре циклонической ложбины. Атмосферное давление будет низким, в диапазоне 730-735 мм ртутного столба. Температурный фон будет очень высокий для зимы, можно сказать жаркий", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

По его словам, в понедельник и вторник днем и ночью ожидается +1...-3, возможен небольшой снег. В среду и четверг будет незначительное похолодание - до -3...-5 днем и до -5...-10 ночью. При этом в четверг в столице прогнозируется метель - снегопад на фоне ветра 15-17 м/с. В пятницу днем ветрено, от -1 до -4, а в ночь на субботу, когда отмечается Крещение и по традиции многие россияне окунаются в прорубь, ожидается -5.

"Таким образом, ночь на Крещение будет вполне комфортной для начинающих купальщиков", - отметил метеоролог.

Похолодания в выходные, по предварительным расчетам, не ожидается: будет около -1...-4 днем и до -6 ночью, возможен снег.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в течение недели на дорогах будет скользко - переход температуры через нулевую отметку будут способствовать возникновению гололедных явлений, а метель в четверг ухудшит видимость.