Здание МХАТа имени Горького будет реконструировано

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Здание московского театра МХАТ имени Горького, являющееся шедевром московского модернизма, будет отреставрировано и обновлено при новом руководстве, заявил худрук театра Эдуард Бояков.

"Считаю его последним большим великим театральным зданием. Его архитектор Владимир Кубасов и архитектор Татьяна Муратова начинают долгий путь реконструкции, который начнётся с (историко-архитектурного) обследования", - пояснил худрук в среду на пресс-конференции.

В свою очередь замминистра культуры РФ Павел Степанов подчеркнул, что "по состоянию здания есть вопросы, необходимо обследование и ремонтные работы, по тому, чтобы здание отвечало всем требованиям безопасности".

"Эта задача будет решаться совместно с министерством культуры. Пока не готов ответить, когда будет ремонт, его сроки и что потребуется", - подчеркнул Степанов.

В пресс-службе театра отметили, что намечены технологическая перезагрузка, развитие инфраструктуры, открытие новых пространств для зрителей.

Здание театра было построено по проекту Кубасова в 1972-1973 годах и является одним из последних примеров московского модернизма.

Продюсер и театральный режиссер Бояков назначен новым худруком МХАТа 4 декабря 2018 года. До него место руководителя театра более 30 лет занимала Татьяна Доронина. Она была назначена на специально введённую должность президента театра и возглавила его худсовет.

Тогда же замруководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части - писатель и публицист Захар Прилепин.