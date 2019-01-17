В аэропортах Москвы задержали около полусотни рейсов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Почти полсотни рейсов задержаны в московских аэропортах на фоне метели.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, уходов на запасные аэродромы пока удалось избежать.

"Ни один самолет на запасные аэродромы пока не ушел. Наземные службы работают в усиленном режиме. С постоянными интервалами расчищаются взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Это может провоцировать кратковременные задержки как на вылет, так и на прилет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы вечером в четверг задержаны 46 рейсов. Больше всего рейсов - 37 задержано в "Шереметьево", еще пять - во "Внуково" и четыре - в "Домодедово". Еще три и восемь рейсов отменены соответственно в двух последних аэропортах.