Главные новости
В миреСША разместят на Аляске новые станции перехвата ракетВ РоссииНастю Рыбку задержали в "Шереметьево"В РоссииВучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки
Москва

В московских аэропортах выросло число задержек рейсов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Метель в Москве усиливает, в аэропортах растет число задержек авиарейсов.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, московские аэропорты работают штатно, несмотря на непогоду, однако кратковременные задержки рейсов не исключены из-за необходимости расчистки аэродромов и обработки самолетов.

"Аэродромные службы переведены на усиленный режим работы. Полосы обрабатываются, рулежки, перроны. Все регулярно очищается от снега и наледи. Самолеты обрабатываются перед вылетом. Это создает предпосылки для задержек рейсов на вылет и прилет, однако задержки кратковременные", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано уже 62 рейса. Среди них 43 в "Шереметьево", 17 - во "Внуково", два - в "Домодедово". Еще пять и 10 рейсов соответственно отменены в двух последних аэропортах.

Ранее сообщалось о задержке 46 рейсов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Шереметьево, Внуково, Домодедово

Новости по теме

Москва
Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссеНовая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе
Водителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика КурчатоваПодробнее
 Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро
Авария случилась во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"Подробнее
 Три станции московского метро возобновили работу после подтопленияТри станции московского метро возобновили работу после подтопления
Затопление на салатовой ветке не привело к повреждению инженерных коммуникацийПодробнее
 Движение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопленияДвижение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопления
Закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская"Подробнее
В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"
В ведомстве не исключают ошибки пилотирования или некачественной уборки ВПП, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыПодробнее
 Почти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнеромПочти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнером
Ранее самолет Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге, никто не пострадалПодробнее
 Тушинский тоннель в Москве открыли после затопленияТушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Тоннель начало затапливать утром, когда дала протечку стенка канала имени МосквыПодробнее
 Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы
Выброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША разместят на Аляске новые станции перехвата ракетВ РоссииНастю Рыбку задержали в "Шереметьево"В РоссииВучич подарил Путину щенка шарпланинской овчаркиВ РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаВ РоссииПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

Муж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из "Шереметьево"

Возведение на престол главы ПЦУ Епифания назначили на 3 февраля

ЦСКА обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

В московских аэропортах выросло число задержек рейсов

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Лиса и кот устроили драку за кусок колбасы на границе РФ и Польши

Эксперты ВАДА успешно завершили работу в Московской антидопинговой лаборатории

Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

Полиция подтвердила задержание Насти Рыбки

Сухогруз "Кузьма Минин" не сможет покинуть Великобританию до погашения долга

США задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракет

США задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракетПентагон изучит соответствующие концепции и технологии в рамках новой стратегии США в области ПРО, объявленной Трампом Подробнее

"Газпром" принял окончательное инвестрешение о расширении газохранилища в Сербии

Мэй отказалась от поездки в Давос из-за Brexit

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');