В московских аэропортах выросло число задержек рейсов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Метель в Москве усиливает, в аэропортах растет число задержек авиарейсов.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, московские аэропорты работают штатно, несмотря на непогоду, однако кратковременные задержки рейсов не исключены из-за необходимости расчистки аэродромов и обработки самолетов.

"Аэродромные службы переведены на усиленный режим работы. Полосы обрабатываются, рулежки, перроны. Все регулярно очищается от снега и наледи. Самолеты обрабатываются перед вылетом. Это создает предпосылки для задержек рейсов на вылет и прилет, однако задержки кратковременные", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано уже 62 рейса. Среди них 43 в "Шереметьево", 17 - во "Внуково", два - в "Домодедово". Еще пять и 10 рейсов соответственно отменены в двух последних аэропортах.

Ранее сообщалось о задержке 46 рейсов.