Согласован проект нового участка Коммунарской линии московского метро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект планировки нового участка Коммунарской линии метро от станции "Улица строителей" до станции "Севастопольский проспект", сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

Там уточнили, что длина нового участка составит около 7,3 км, он будет подземным. На участке будут размещены три станции - "Улица Строителей", "Академическая", "Севастопольский проспект".

В пресс-службе отметили, что "Улица Строителей" будет построена на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей, станция "Академическая" - у пересечения ул. Дмитрия Ульянова с проспектом 60-летия Октября, а "Севастопольский проспект" - между Севастопольским проспектом и станцией МЦК "Крымская".

По данным ведомства, новый участок метро позволит жителям прилегающих районов сократить время в пути до 20 минут.

Ранее сообщалось, что Коммунарская ветка метро будет включать 10 станций: "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица строителей", "Улица Новаторов", "Университет Дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка", "Столбово". Линию планируется построить к 2023 году.

В столичном департаменте строительства отмечали, что несколько станций Коммунарской линии могут быть выполнены в наземном исполнении.