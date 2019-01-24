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На салатовой ветке московского метро появится транспортно-пересадочный узел "Лианозово"

Есть обновление от 15:24

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Одобрен проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово" на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города.

Территория проекта планировки составляет 84 га, участок ТПУ в границах проекта планировки занимает 19,5 га. Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен проектируемых объектов капитального строительства в рамках ТПУ составит более 52,2 тыс. кв.м, общая подземная площадь - 23 тыс. кв.м.

Помимо транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено строительство торгово-офисного центра, многофункционального комплекса и "Аутлет-центра" с паркингом на 680 машиномест.

Как отмечается, проект планировки территории ТПУ "Лианозово" будет вынесен на публичные слушания.

Кроме того, в пресс-службе Москомстройинвеста рассказали, что ГЗК одобрила проект, предусматривающий продление Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Лианозово" до станции "пос. Северный". Длина нового участка метро составит 3,1 км.

Планируется, что строительство нового участка будет проходить в основном по наземной линии с эстакадным участком на пересечении с Челобитьевским шоссе. Пересечение с МКАД будет осуществлено через существующий прокол в створе недействующей линии железной дороги. Проект планировки участка также будет вынесен на публичные слушания.

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