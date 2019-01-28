На станции "Савеловская" Большого кольца метро открылся второй вестибюль

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве открылся второй вестибюль, ведущий к площади вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Объединение Ингеоком" (компания - подрядчик строительства).

"Открылся для пассажиров второй вестибюль станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро, ведущий к площади Савеловского вокзала. Таким образом, станция стала более удобной для пассажиров", - сообщил представитель компании.

Станция "Савеловская" БКЛ открылась 30 декабря прошлого года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что на площади Савеловского вокзала планируется построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) c пассажиропотоком около 245 тыс. человек в сутки.

"Будущий транспортный узел обеспечит комфортную пересадку между станциями метро "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий, железнодорожными платформами Московских центральных диаметров (МЦД) и Савеловским вокзалом. Им будут пользоваться порядка 245 тысяч человек в сутки", - сообщил Хуснуллин.