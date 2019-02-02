В Москве появится несколько новых автовокзалов в составе ТПУ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшие годы в Москве на базе строящихся транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) планируется открыть несколько новых автовокзалов и станций, заявил "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу.

"В составе сразу нескольких ТПУ появятся автостанции или мультимодальные вокзалы, которые помогут увязать пассажиропотоки наземного транспорта и скоростного - электричек или метро. Фактически по своему масштабу и значению - это будут традиционные вокзалы, просто в новой, более современной интерпретации", - сказал он.

По его словам, все эти вокзалы будут разного масштаба и, следовательно, значения. "Например, к узлам "Селигерская" и "Ховрино" будут подведены междугородние и даже международные автобусные маршруты. Автовокзалы меньшего масштаба планируется построить в составе ТПУ "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская", - отметил заммэра.

Он сообщил, что автовокзал также строится около станции метро "Щелковская".

"Кроме того, в городе появятся и новые железнодорожные узлы. Это будут по своей сути новые вокзалы, но не в классическом виде, - добавил Хуснуллин. - Конечно, самым ярким примером тут будет транспортный хаб "Рязанская" с возможностью пересадки с радиального направления Московской железной дороги на МЦК и сразу две линии метро".

Ранее заммэра сообщал, что городская программа предполагает создание более 250 транспортно-пересадочных узлов, в виде перехватывающих парковок и капитальных сооружений.