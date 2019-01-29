Приставы арестовали имущество 18 столичных водителей за долги по парковке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В течение 2018 года сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" совместно с Федеральной службой судебных приставов провели 31 рейд по выявлению должников, вовремя не оплативших штрафы за неоплату парковки.

"По итогам 31 рейда приставы наложили арест на имущество 18 автомобилистов, не оплачивающих штрафы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "АМПП" во вторник.

В 2017 году было проведено 32 таких рейда, у 17 должников арестовали имущество.

В АМПП призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и парковки. "В том случае, если автовладелец все-таки получил штраф, то необходимо его своевременно оплатить. Если же этого не сделать, то по статье 20.25 КоАП РФ автовладелец может быть оштрафован в двукратном размере. Напоминаем, что срок оплаты постановлений составляет 60 дней", - отметили в пресс-службе.

Тем, кто не погашает штрафы, помимо ареста имущества может грозить отказ в праве выезда за границу или обязательные работы. Должникам также могут отказать в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей.

Более того, при наличии трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе неоплату парковки, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до уплаты задолженностей.