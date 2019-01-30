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Москва

Мосгордума приняла закон о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов

Автор документа констатирует, что 8 из 10 потребителей электронных сигарет в дальнейшем переходят на табак

Мосгордума приняла закон о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла в целом закон, вводящий в Москве штрафы за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих потребления табака (вейпов).

В соответствии с документом, столичный КоАП будет дополнен статьей, по которой штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. За те же действия, совершённые родителями детей, - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, которая является автором законопроекта, сообщила, что аналогичный закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в вейпинг принят в Московской области в мае.

"Мы уже обращались с инициативой в Госдуму с принятием соответствующего закона, но по ряду причин принятие его не состоялось. За последние три года количество несовершеннолетних, в основном, выросло в три раза, и сегодня у нас нет никаких возможностей предотвратить использование этих устройств несовершеннолетних", - сказала она.

"Восемь из десяти употребляющие эти устройства в дальнейшем становятся табакокурителями", - аргументировала необходимость принятия закона Стебенкова.

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Теги: Москва, Мосгордума

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