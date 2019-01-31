В Псковской области запретили продавать электронные сигареты подросткам

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Депутаты Псковского областного собрания в четверг одобрили законопроект о запрете продажи гражданам до 18 лет электронных сигарет и "вейпов" на территории региона.

Как передал корреспондент "Интерфакс" с сессии регионального парламента, законодательную инициативу о запрете розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них подготовили члены фракции ЛДПР.

В четверг за принятие законопроекта во втором, окончательном чтении проголосовали 36 депутатов из 44.

Аналогичные законы уже действуют в соседних с Псковской областью регионах - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, а также в ряде других субъектов РФ.