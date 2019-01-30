В мэрию Балашихи пришли с обысками

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В здании администрации подмосковного города Балашиха проходят обыски, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Обыски проводятся в кабинетах нескольких чиновников мэрии, изымается документация и электронные носители", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обыск может быть связан с проверкой информации о превышении должностных полномочий руководства города. Уголовное дело пока не возбуждено, добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.