Москва

В мэрии Москвы опровергли угрозу перебоев с продуктами из-за новых правил проезда грузовиков

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В связи с изменением с 14 января в Москве правил выдачи пропусков на грузовые автомобили в городе не ожидается никаких проблем с доставкой продуктов или грузов, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в четверг.

"В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов. Все постоянно работающие логистические компании имеют постоянные пропуска. Возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента заявки воспользовались две тысячи владельцев грузовых автомобилей. Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, он напомнил, что ежедневно с 22:00 до 06:00 для движения по городу грузовикам пропуск не требуется.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках ужесточения правил движения грузового автотранспорта. Они, в частности, говорили о том, что новые правила негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку, грозят перебоями с поставками.

С 14 января получить разовый пропуск на передвижение грузовика сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство заявители могут не более двух раз в месяц, а срок рассмотрения таких запросов увеличился до восьми рабочих часов.

"Эти изменения введены, чтобы повысить качество предоставления государственных услуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов", - отмечали тогда в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

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