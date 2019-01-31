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Москва

Изменение правил проезда грузовиков в Москве не скажется на ценах продуктов

Сергей Собянин также заверил, что проблем с поставками в столице не будет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Изменение с 14 января правил выдачи разовых пропусков для грузовиков не может повлиять на стоимость продуктов и их поставки в Москву, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками. "Время выдачи разовых пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, но большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год. Со многими представителями торговых сетей мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло", - сказал Немерюк журналистам в четверг.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что перебоев с поставками продуктов в столицу нет. "Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно", - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".

Мэр уточнил, что новые правила выдачи разовых пропусков для грузовиков мало чем отличаются от тех, которые были раньше. "Единственное - дают (правила - ИФ) возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос", - заявил Собянин.

Он добавил, что власти Москвы готовы к нормальному диалогу по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Новые правила

Согласно новым правилам выдачи пропусков на грузовые автомобили в Москве, с 14 января разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения таких запросов увеличился до 8 рабочих часов.

При этом, как и прежде, движение с 06:00 до 22:00 запрещено для автомобилей грузоподъемностью свыше 1 тонны на Третьем кольце и в пределах ТТК, для авто с максимальной разрешенной массой свыше 12 тон - по МКАД и внутри кольцевой автодороги.

"Эти изменения введены, чтобы повысить качество предоставления государственных услуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов",- отмечали тогда в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Как сообщила ранее газета "Коммерсант", союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний высказывали опасения о том, что новые правила негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.

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