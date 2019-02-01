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Москва

Пенсионерка в Подмосковье получила травмы после падения снега с крыши на ее балкон

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Падение наледи с крыши дома в Павловском Посаде привело к травмированнию пенсионерки, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

"Утром 31 января в результате схода наледи и снега с крыши одного из домов по проспекту Каляева в Павлово-Посадском районе была травмирована 84-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наледь упала с крыши в тот момент, когда женщина вышла на балкон своей квартиры. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами рук пенсионерка была в доставлена в реанимацию районной больницы.

Следственным отделом по городу Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. В управляющей компании, на чьем балансе находится дом, проводится выемка документов.

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Теги: Павловский Посад
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