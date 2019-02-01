В Самаре глыба льда упала на двух девочек на детской площадке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Самарской области намерено выяснить обстоятельства падения наледи на двух детей на одной из детских площадок в Самаре, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что информация об инциденте, в результате которого две девочки получили травмы, появилась в средствах массовой информации. Полиция начала доследственную проверку. Следствие инициировало изъятие материалов проверки для выяснения причин и обстоятельств происшествия, а также уточнения состояния подростков.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава региона, одна из девочек в настоящее время госпитализирована с серьезной травмой ноги.