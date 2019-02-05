Власти Москвы сообщили об эвакуации нескольких школ из-за сообщений о минировании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Несколько столичных школ были эвакуированы во вторник из-за сообщений о минировании, сообщили в департаменте образования Москвы.

"Сегодня, 5 февраля, поступили сообщения о минировании нескольких образовательных организаций в разных округах Москвы. Руководители школ оперативно провели эвакуацию учащихся и сотрудников в безопасное место", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном департаменте образования.

По словам собеседника агентства, школьники находятся под присмотром педагогов, паники среди них нет.

"В настоящее время в образовательных организациях работают представители спецслужб", - отметили в департаменте.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что около 800 человек эвакуированы из двух школ на юго-востоке Москвы из-за сообщений о минировании.

"На улице Авиамоторная, 1 из школы №1228 и на улице Таганрогская, 22 из школы №2121 эвакуированы дети и персонал из-за поступивших на почту сообщениях о взрывных устройствах на территории учреждений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из помещений были эвакуированы порядка 800 человек. Здания будут обследованы кинологами.

Ранее во вторник сообщалось об эвакуации одной из столичных школ из-за пожара.