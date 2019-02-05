Несколько тысяч человек эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Около 7 тыс. человек были эвакуированы из зданий университетов и торговых центров (ТЦ) Москвы после сообщений о минировании, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"На электронную почту поступили сообщения о минировании зданий Российского государственного гуманитарного университета, МГТУ имени Баумана и Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Института русского языка имени Пушкина", - сказал собеседник агентства.

Также эвакуированы бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в Москва-сити, несколько торговых центров и гостиничный комплекс. Кроме того порядка 2 тыс человек были эвакуированы из двух школ после анонимных сообщений о взрывных устройствах на территории учреждений.

Другой источник "Интерфакса" добавил, что в экстренные службы поступило около 140 звонков о минировании зданий в Москве.

Ранее в департаменте образования Москвы сообщили, что несколько школ в Москве были эвакуированы из-за сообщений о минировании. По словам собеседника агентства, школьники находятся под присмотром педагогов, паники среди них нет. "В настоящее время в образовательных организациях работают представители спецслужб", - отметили в департаменте.