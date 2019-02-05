Женщина погибла в Шатуре от падения глыбы льда с крыши

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Шатуре проводят проверку по факту смерти женщины в результате падения с крыши глыбы льда, сообщила пресс-служба главного следственного управления по Московской области.

"5 февраля в Рошале с крыши двухэтажного жилого дома упала глыба льда на голову проходившей рядом женщине. От полученных травм женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.