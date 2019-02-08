Продажу алкоголя в Москве ограничат 23-24 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В связи с проведением массовых мероприятий по случаю празднования Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольной продукции, сообщает сайт столичной мэрии в пятницу.

Спиртное, а также напитки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в торговых точках рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

"Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре является традиционной мерой в дни государственных праздников. Оно коснется только тех магазинов, которые расположены рядом с площадками, где пройдут массовые мероприятия. Это требуется для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни", - говорится в сообщении.

В этом году, несмотря на то, что 23 февраля выпадает на субботу, россияне по случаю Дня защитника Отечества будут только два дня. Выходной день с 23 февраля перенесен на пятницу, 10 мая.