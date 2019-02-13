Пассажир московского метро скончался в результате падения под поезд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пассажир московского метро упал под прибывающий поезд на станции "Университет" в среду вечером, из-за чего прерывалось движение на южном участке Сокольнической линии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для извлечения человека с путей около 22:15 было снято напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, упавший на пути станции мужчина погиб.

В пресс-службе метрополитена подтвердили факт происшествия.

"В течение нескольких минут не было движения поездов по направлению в центр от "Юго-Западной" до "Спортивной" из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами", - уточнил собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время движение на Сокольнической линии уже осуществляется в соответствии с графиком.