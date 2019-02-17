Пассажир упал на рельсы станции метро "Рязанский проспект"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов затруднено на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро днем в воскресенье из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 13:10 на станции "Рязанский проспект". Было отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что затруднено движение поездов на "фиолетовой" линии от станции "Выхино" до станции "Текстильщики" в сторону центра.

Источник не располагает информацией о состоянии пассажира.

В пресс-службе Московского метро в 13:20 в воскресенье подтвердили, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

В 13:44 в пресс-службе столичного метро уточнили, что нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от "Жулебино" до "Текстильщиков" из-за инцидента с пассажиром.

В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.

Как сообщалось, 12 февраля двое мужчин упали на рельсы в столичном метро из-за головокружения - один на станции "Селигерская", другой на станции "Славянский бульвар". Оба пассажира выжили и были госпитализированы с различными травмами. На следующий день подобный инцидент произошел на станции "Университет", мужчина в результате падения на пути погиб.