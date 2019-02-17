Движение на "фиолетовой" линии метро восстановили после падения пассажира на пути

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено в 13:57 в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

"Движение восстановлено и вводится в график", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, пассажир, упавший около 13:10 на рельсы станции "Рязанский проспект", был извлечен с травмами, для этого снималось напряжение с контактного рельса. "Пассажир выжил", - уточнил он.

Из-за инцидента с пассажиром отсутствовало движение поездов на участках "фиолетовой" линии от "Жулебино" до "Текстильщиков", сообщили ранее в пресс-службе метро.