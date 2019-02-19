В Москве "заминировали" торговый центр "Атриум" на Курской

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Угроза о взрыве поступила в адрес торгового центра (ТЦ) "Атриум" на Земляном валу во вторник утром, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время ведется проверка поступившего сигнала, на месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" не располагает информацией, ведется ли эвакуация из торгового центра для проверки сообщения о минировании.

"За последнюю неделю сообщения об угрозе взрыва в ТЦ "Атриум" поступали неоднократно, это уже четвертый или пятый случай", - заявил собеседник "Интерфакса".

Ранее агентство сообщало, что в понедельник в Москве сообщения об угрозе взрыва поступали в адрес нескольких школ, торговых и бизнес-центров. Для проверки сигналов о минировании была проведена эвакуация порядка трех тысяч человек.