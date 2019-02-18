Москва

Следователи задержали женщину, якобы потерявшую ребенка в заповеднике в Москве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следователи задержали женщину, якобы потерявшую своего малолетнего ребенка в парке Лосиный остров, где он был найден через несколько часов. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением ребенка, который пробыл один на территории заповедника всю ночь, ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка, мать последнего задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий", - сказала Иванова.

Ранее в понедельник Иванова сообщила, что мама ребенка доставлена в следственный отдел, где ее допрашивают.

По данным следователей, около 5:35 понедельника в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника Лосиный остров и по просьбе последнего заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся.

В ходе поисковых работ мальчик был обнаружен на автозаправочной станции, где его заметили взрослые.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Теги: Москва

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