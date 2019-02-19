И.о. главы подмосковного Дзержинского задержан за взятку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы городского округа Дзержинский Московской области Сергей Грибинюченко задержан за получение взятки, возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в столичном главке Следственного комитета.

По информации СК, 18 февраля на парковке в одном из подмосковных торговых центров Грибинюченко получил от лица, действовавшего под контролем правоохранительных органов, взятку в $20 тысяч. За эту сумму он должен был оказать покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области.

Против Грибинюченко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Грибинюченко занимал должность главы Пушкинского муниципального района Московской области